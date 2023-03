Romance

Além da comemoração do aniversário, Kelly também celebrou os 19 anos de casamento com Mico Freitas em Dubai. A artista explicou que eles já estão juntos há 21 anos e posou no clima de romance com o marido nas postagens. Key publicou homenagens ao companheiro, citando a "alegria" de compartilhar a vida ao lado dele e dos três filhos, Artur, Jaime e Suzanna - esta última que é fruto do ex-relacionamento com o cantor Latino.