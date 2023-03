Alerta e rusgas

De acordo com as regras da dinâmica, os participantes devem pegar uma caixa com o número correspondente ao que aparecer no telão dentro do tanque, que é compartilhado com todos. Eles estava separando algumas caixas e deixando por perto para facilitar, mas alguns brothers quiseram acabar com a jogada e pegaram caixas próximas dos rivais. Ricardo percebeu e chamou a atenção de MC Guimê, dupla dele na disputa. O biomédico disse que Gabriel Santana tinha pegado uma caixa próximo da área do funkeiro."Vou te falar, da próxima vez... O Gabriel foi lá do outro lado pegar a sua". O ator rebateu: "Sua não, tá na região".