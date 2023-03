Reprodução/Instagram - 10.03.2023 Sasha Meneghel falou da vida amorosa da amiga, Bruna Marquezine





Sasha Meneghel e Bruna Marquezine apresentam uma amizade de longa data, o que já rendeu comparações sobre a aparência das artistas. A filha de Xuxa relatou que as semelhanças não se limitam ao aspecto físico, já que elas apresentam gostos pessoais iguais. No entanto, a modelo caiu na risada ao comentar os interesses da atriz na vida amorosa.

Realmente, a gente é parecida, temos um rosto muito parecido. Até desde roupa, a tipo homem. Antes de eu casar, tínhamos um gosto parecido", afirmou ao podcast "PodDelas" nesta quinta-feira (9), antes de voltar atrás e brincar sobre os interesses de Marquezine.





"Mentira, a Bruna é eclética [risos]. Bruna, não me mata. Acho que eu errei", disse entre risadas, enquanto as apresentadoras Tata Estaniecki e Bruna Unzueta também davam risadas. Vale lembrar que Bruna já viveu relacionamentos com diversas celebridades, como o jogador de futebol Neymar, o ator Enzo Celulari e, recentemente, vive rumores de romance com o ator americano Xolo Maridueña.

A declaração de Sasha divertiu o público nas redes sociais. "A Sasha falando que a Bruna é eclética para homens, um jeito sútil de dizer que a amiga só pega homens feios", brincou uma pessoa no Twitter. "Só faltou falar que ela tem gostos peculiares", comentou outra.

