Reprodução/Globoplay- 10/3/2023 Roberto Kovalick





O jornalista Roberto Kovalick foi o convidado do "Encontro" com Patrícia Poeta, na manhã desta sexta-feira (10), e acabou cometendo uma gafe durante o programa ao vivo da Globo. Durante a conversa com a apresentadora, Kovalick a confundiu com Fátima Bernardes, antiga comandante da atração matinal.







Os dois conversavam sobre a mudança de hábito de Kovalick, que se prepara para correr a São Silvestre. "Pela primeira vez estou usando essa camisa em cinco anos. Hoje de manhã acordei, falei com minha mulher, Karina, que precisava de uma camisa legal para ir ao programa da Fátima [Bernardes]. Aí peguei uma azul, que usei numa gravação de fim de ano da Globo, e ficou grande", disse.

A gafe fez a plateia do programa reagir com risadas. Sem titubear, Patrícia Poeta se divertiu com a situação. "Vamos brincar. Você falou Fátima. A Fátima vai correr a São Silvestre, a Patrícia, não. Eu adoro programa ao vivo, pois acontece isso", reagiu a atual apresentadora do Encontro. "Eu falei? Eita!", completou Kovalick, surpreso.

O erro foi comentado por internautas. "Kovalick mandou um 'programa da Fátima' na cara da Patrícia", escreveu um rapaz. "Que desnecessário a Patrícia corrigir o Roberto Kovalick. O programa era a Fátima, ela quem idealizou, ela quem criou. Não foi um erro dele. Esse é o tipo de coisa que se deixa passar, não precisa 'corrigir' a pessoa no ao vivo. Péssimo", ponderou outro. "Kovalick acabou de dizer que precisava de uma camisa legal pra ir no programa da Fátima, mas o programa hoje é da Patrícia!", registrou outro.

Que desnecessário a Patrícia corrigir o Roberto Kovalick. O programa era a Fátima, ela quem idealizou, ela quem criou. Não foi um erro dele. Esse é o tipo de coisa que se deixa passar, não precisa 'corrigir' a pessoa no ao vivo. Péssimo. #Encontro — Lopes Diogo (@DiogoLoFe) March 10, 2023





O jornalista explicou que alterna corrida e musculação no preparo para a São Silvestre. O apresentador do "Hora 1" ainda surpreendeu Patrícia ao entregar que janta às 12h e dorme logo depois, já que o jornal começa às 4h.