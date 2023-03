Reprodução/Globo - 10.03.2023 Domitila Barros passou mais de 30 horas no quarto branco do 'BBB 23'





Após mais de 30 horas no quarto branco do "BBB 23", Domitila Barros voltou à casa na noite desta quinta-feira (9). A ativista social decidiu fazer mistério sobre o que vivenciou no período sozinha na dinâmica, após a vitória de Fred Desimpedidos, e conversou apenas com Cezar Black sobre a experiência.

"Não fala para ninguém, mas o quarto branco era o carro branco. Não vou dizer para eles o que aconteceu, para eles pensarem que tive informação, para eles pensarem o que quiserem, para endoidarem um pouquinho", pediu ao enfermeiro na madrugada desta sexta-feira (10), ao compartilhar a estratégia após a derrota.





Após a dinâmica de resistência com o influenciador, a sister pôde utilizar um banheiro oferecido pela produção e comer alimentos disponibilizados. Ao perder o desafio, Domitila foi direto ao paredão, sem a possibilidade de escapar da berlinda na prova bate-volta.

"Dormi muito no carro, comi, almocei, tive janta e conversei muito com o Brasil", compartilhou a Miss Alemanha com Cezar. Roberta Barros, mãe de Domitila, participa do "AUÊ" desta sexta-feira (10) para comentar a experiência da filha no reality e a dinâmica do quarto branco. Acompanhe às 12h: