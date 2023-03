Reprodução/ Instagram João Gustavo, irmão de Marília Mendonça

O irmão de Marília Mendonça, João Gustavo, começou uma faculdade de Nutrição este ano. Nesta semana, o ex-sertanejo fez publicações mostrando a rotina de universitário. Vale lembrar que até ano passado ele fazia parte da dupla Dom Vittor & Gustavo.

O fim da dupla sertaneja aconteceu em setembro de 2021. Na época, o irmão de Marilia foi diagnosticado com depressão. Em nota, eles tinham explicado o motivo da separação de carreiras:

"Logo depois da tragédia que levou Marília, João Gustavo imaginou que na estrada poderia de alguma maneira seguir em frente, mas não foi bem assim. O luto mal vivido lhe trouxe uma carga emocional muito forte, desencadeando uma depressão, além de esofagite aguda. Por estes motivos, João Gustavo precisa se cuidar, tratar de saúda física e mental".

Gustavo usou a nota oara desbafar, na época: "Chegou a hora de me cuidar, entender tudo o que aconteceu, viver o que não vivi para poder seguir. Não sei se na música. Hoje me sinto incapaz de tomar uma decisão olhando para o futuro. A minha prioridade é ficar perto da minha mãe, do meu sobrinho e acima de tudo de mim mesmo".



