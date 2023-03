Reprodução/Instagram - 25/01/23 Grazi Massafera e Marlon Teixeira vivem romance





Após ser vista com o novo affair em uma viagem pela Bahia , Grazi Massafera voltou a ser flagrada com Marlon Teixeira em um aeroporto. Em registros que circulam nas redes sociais, a atriz e o modelo aparecem aos beijos enquanto pessoas circulam ao redor.

Os vídeos ainda mostram momentos do casal abraçado e depois trocando carícias. Confira abaixo:

Reprodução/Instagram - 08.03.2023 Grazi Massafera e Marlon Teixeira são vistos aos beijos em aeroporto

































Grazi e Marlon foram vistos juntos pela primeira vez em Fernando de Noronha, no início de janeiro. Desde então, pessoas já trocaram emojis apaixonados nas redes sociais e pessoas registraram momentos de intimidade em outras viagens.

O novo affair da atriz trabalha como modelo desde os 16 anos e já viveu romances com outras artistas, como Bruna Marquezine. Clique aqui e conheça mais de Marlon Teixeira!

