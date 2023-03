Reprodução/Instagram Samara Felippo foi furtada no Rio de Janeiro





Samara Felippo relatou nesta segunda-feira (7) que teve o celular furtado durante uma viagem ao Rio de Janeiro. A atriz contou que estava em um táxi no momento do furto e desabafou pela "vacilada" de deixar a janela do veículo aberto, por onde os criminosos puxaram o item dela.

"Perdi o telefone, já resolvi tudo, já tomei todas as providências cabíveis, apaguei celular, troquei o chip. É um trauma, uma tristeza, uma angústia, uma impotência. Eu, carioca, dei essa vacilada. Estou com ódio de mim mesma. Fiquem ligados, por favor", alertou a artista carioca, que mora atualmente em São Paulo.





Felippo explicou que o crime aconteceu enquanto se deslocava de um teatro para outro da cidade e reforçou para que os seguidores fecharem as janelas enquanto usam carros pela cidade. Além do alerta, a atriz também contou que vai prestar um boletim de ocorrência e expressou o receio de que o motorista sabia que o furto aconteceria.



"Esse taxista poderia ter visto o cara que veio e tomou o telefone da minha mão de dentro do táxi. Ele podia ter visto pelo retrovisor, estava deserto, não é possível que ele não tenha visto, e a reação dele foi bisonha. E logo depois ele falou: 'É, aqui acontece muito isso'. Eu falei 'mano, por que você não me avisou?'", lamentou.

