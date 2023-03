Divulgação/ Globo Domitila, Key e Sarah Aline





Logo após a formação do paredão, no domingo (5), a oitava eliminada do "BBB 23" parecia evidente: Key Alves. Mas, depois do caos formado no "Jogo da Discórdia" e o racha nos grupos, a votação envolvendo a jogadora de vôlei, Sarah Aline e Domitila Barros pode ganhar novos rumos.

Segundo a parcial das 12h da enquete do iG Gente, a diferença de votos entre Key Alves e Sarah Aline diminuiu. Key Alves ainda é a mais votada da enquete, com 59% dos votos, mas Sarah, que aparecia com menos de 30% até segunda-feira (6), agora soma 34% dos votos. Domitila tem 7% dos votos na parcial.

Vale lembrar que a enquete do iG Gente acertou o eliminado do paredão anterior, o médico Fred Nicácio.