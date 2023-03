Foto: Reprodução/Instagram Graciele Lacerda revela motivo de não casar com Zezé Di Caargo





A influenciadora Graciele Lacerda ativou o modo sincera ao responder algumas perguntas dos seguidores. Graciele foi questionada se o casamento com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo iria acontecer, já que o casal está noivo desde 2021.



Graciele não deixou a dúvida do fã sem uma resposta e foi bem sincera ao revelar que o casal não vê necessidade de um casamento e ainda ressaltou que, na verdade, tem muita preguiça deste assunto.













"Gente, vocês perguntam tanto de casamento... Olha não é uma coisa mais assim que eu penso, eu já me sinto tão casada com Zezé, que a gente não vê a necessidade de casar. E eu vou confessar uma coisa para vocês... Eu estou com tanta preguiça!", contou ela.

"Nossos amigos ficam toda hora falando: 'quando é que vai ter casamento?'. Eu falo assim: 'Ai, gente', só de pensar em ter que sentar, planejar, ver tudo, dá um trabalho", acrescentou a musa fitness.

Graciele finalizou revelando que, desta vez, quem está enrolando para querer casar é ela, mas que a preguiça está grande. "Tem uma amiga que casou agora e eu falei: 'Meu deus do céu, que trabalhão'. Aí eu fico com preguiça antes de começar. Então vai ter não sei quando eu tenho que dar o primeiro passo, agora quem tá enrolando sou eu! Em questão disso o 'mô' fala: 'Vai ter, vai ter', aí eu fico: 'Meu Deus, tem que começar a organizar as coisas', eu fico com preguiça", finalizou ela.