José Loreto e Rafa Kalimann oficializaram término em janeiro





A ex-"BBB" Rafa Kalimann avaliou as mudanças de vida que passou em 2022 e influenciaram o término de José Loreto, quem namorou por cinco meses. A influenciadora descreveu o último ano como "o mais incrível da vida", mas refletiu que precisava realizar transformações para buscar a "felicidade genuína".

"Me senti realizada profissionalmente em diversos aspectos, fiz coisas que estavam na minha listinha de metas para a vida. Acabou o ano, estava em casa com a minha família, respirei, olhei em volta e falei: 'por que não estou feliz?'. Não estou feliz. Cadê a Rafa nisso tudo? [...] Estou indo muito na contramão do meu propósito, do motivo pelo qual estou aqui", disse ao podcast "WOWCAST".





Entre as mudanças na busca de reencontrar a felicidade, Kalimann ponderou como "mudou tudo", do relacionamento amoroso à equipe profissional, com quem também rompeu recentemente. "Virei o ano e vi que a única coisa que precisa ficar é a Rafa. Não tenho espaço para mais nada. Mesmo que eu tenha muito amor, mesmo que eu goste e admire alguém, precisava da Rafa", ponderou.

"Mudei toda minha equipe, com exceção dos meus irmãos, que trabalham comigo desde sempre. Espero que eles não peçam demissão. Mudei questões com a minha família, a casa onde moro, estou olhando outra casa. Mudei meu relacionamento, relações com as pessoas e amigos. Precisava olhar e entender quem caminha visando o mesmo propósito que o meu. Dei uma chacoalhada grande. Achei que não fosse passar o turbilhão na minha vida", complementou.





