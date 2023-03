Reprodução / TV GLOBO 05.03.2023 Fred Nicácio refuta Cristian e Cowboy no Domingão

No “Domingão com Huck” deste domingo (05), Fred Nicácio, Cristian e Gustavo relembraram as trajetórias que passaram no “BBB 23”. Durante o programa, foi abordado o caso de racismo religioso que ocorreu na casa, no qual Fred Nicácio foi alvo de intolerância por parte de Cristian e Gustavo.

Ao tentar se defender, o Cowboy afirmou que o ocorrido foi um mal-entendido e espera que o assunto não se espalhe. "O jogo é jogo e aqui fora a gente segue a vida normal. Vida que segue aqui fora.", disse.





Após o discurso de Gustavo, Fred esclareceu o que realmente ocorreu e explicou o que é o "racismo religioso". Ele afirmou que não se tratou de um mal-entendido e que é importante entender isso. Segundo Nicácio, se fosse alguém rezando um terço de Nossa Senhora, o incidente não teria ocorrido.

“Como eu sou representante de uma religião de matriz africana, o contexto é levado sempre para o negativo, sempre para o perverso, sempre para algo maligno. Houve uma demonização da minha fé naquele momento", concluiu o médico.

Cristian fala sobre a situação que ocorreu com Fred Nicácio #Domingão pic.twitter.com/miQDU5tVbr — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 5, 2023





Gustavo Cowboy fala sobre o que ocorreu com Fred Nicácio! #Domingão pic.twitter.com/hSSSMThGD8 — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 5, 2023





"Não foi um mal-entendido. O nome disso é racismo religioso!" #Domingão pic.twitter.com/pBh3mSrxz4 — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 5, 2023









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.