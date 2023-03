Divulgação/ Globo Domitila, Key e Sarah Aline





No último domingo (05), mais uma paredão foi formado no "BBB 23". Agora, Domitila, Key Alves e Sarah Aline disputam a permanência na casa. E o público que decide quem deve ser eliminada na próxima terça-feira (7).

















Key foi a primeira a ir para berlinda após MC Guimê atender o Big Fone e colocar ela e Cezar Black no paredão. O brother atendeu o segundo Big Fone da semana e se salvou. Já Sarah foi para a berlinda através da indicação do líder Fred.

Domitila, por sua vez, foi uma das mais votadas da casa e também disputa pela permanência na casa.