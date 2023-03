Reprodução/TikTok - 03.03.2023 Nelly Furtado reproduziu dança de 'Lovezinho'





Uma música lançada por Nelly Furtado em 2006 voltou a repercutir por conta de "Lovezinho", canção da brasileira Treyce que alcançou o topo das paradas e viralizou entre as danças nas redes sociais. A faixa traz a melodia de "Say It Right" e não dá crédito para a artista canadense, o que fez com que a autora cobrasse direitos autorais.

A decisão ocorre após Nelly compartilhar um vídeo reproduzindo a coreografia do hit brasileiro, ao lado da dança dos influenciadores Xurrasco e Vanessa Lopes. Segundo o podcast "g1 ouviu", a editora da cantora entrou em contato com a equipe de músicos brasileiros responsável por "Lovezinho", pedindo os direitos autorais para a artista.









A mensagem com a solicitação para WK, principal compositor da faixa da Treyce, chegou pouco depois do Carnaval. O artista afirmou estar aberto para fazer um acordo com a empresa e ceder uma parte da composição aos autores de "Say It Right"- Furtado e os produtores norte-americanos Timbaland e Danja.

A editora Sony, responsável pelos direitos de Nelly na música, explicou que a solicitação para um acordo foi um desejo de da própria cantora. WK ressaltou que 20% da autoria seria uma parte justa para os autores, mas a negociação ainda está em andamento.

