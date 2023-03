Reprodução/ Instagram/ Globo Ex-affair de Sapato e ex-namorado de Amanda

Amanda e Sapato não engataram um romance no "BBB 23" até agoras, mas pessoas que eles conhecem podem estar se envolvendo fora do reality. Uma grande amiga da sister, Victoria Cechin postou uma indireta no Twitter, que indicada que o ex-namorado da médica teria ficado uma uma ex-affair do lutador.

“Mas não é fofoca é fato. E vocês já deveriam saber que biscoiteiro não merece palco", publicou Victoria. Internautas afirmam que a frase seria sobre Ivna Lopes, ex-ficante do do Cara de Sapato, e Felipe Weiber, ex de Amanda terem ficado aqui fora.

Ivna e Felipe começaram a se seguir no Instagram após o "BBB 23" começar. A loira ainda compartilhou um print de uma conversa no direct do Instagram, mostrando que vem recebendo ataques de fãs de Amanda e Sapato.

"E assim a gente segue, eu de um ladoo Felipe de outro e uma tsunami de fanáticos. Esqueceram que existe uma vida e uma família fora do BBB? Vão agregar torcidas e deixem quem está de fora em paz", escreveu ela, junto de uma mensagem que dizia que Ivna teria perdido Sapato.