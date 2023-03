Reprodução/Instagram - 03.03.2023 Kelly Key completou 40 anos





Kelly Key completa 40 anos nesta sexta-feira (3) e celebrou a data com um desabafo nas redes sociais. Em uma publicação no Instagram, a cantora mostrou que está curtindo o novo ciclo em Dubai e refletiu sobre o impacto da idade para mulheres.

"Completar 40 anos é um marco na vida de qualquer pessoa, mas para as mulheres é ainda mais significativo. É uma idade em que a maturidade, a força e a experiência se encontram, criando uma combinação poderosa e única", afirmou na legenda da postagem.





Key afirmou que "não tem medo de envelhecer" e ressaltou como "a vida está apenas começando aos 40". "Sei que a idade é apenas um número e que hoje eu sou capaz de me manter saudável e forte em qualquer fase da vida. Espero que a minha jornada inspire outras mulheres a seguirem seus sonhos e acreditarem em si mesmas, independentemente da idade ou das circunstâncias", declarou.

A artista agradeceu o apoio dos fãs e ainda explicou que escolheu o destino de Dubai por ser uma "cidade que transborda beleza e sofisticação", assim como ela se sente atualmente. "Será uma celebração da minha jornada até agora e um lembrete de que ainda tenho muito a conquistar", avaliou.

"Me sinto abençoada por ter uma carreira de mais de 22 anos, muitos aqui me acompanham até hoje, desde o primeiro dia que ouviram uma música minha na rádio em 2001. Vocês cresceram comigo, me ensinaram tanto", complementou. Confira abaixo o relato na íntegra:





