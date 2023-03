Reprodução/Instagram - 03.03.2023 Gloria Maria ganhou homenagem de filha um mês após morte





Maria Matta, filha mais velha de Glória Maria, fez uma homenagem à mãe na noite desta quinta-feira (2), quando a morte da profissional completou um mês. A jovem de 15 anos expressou a "saudade eterna" em uma publicação que traz fotos antigas da família.

"Eu te amo. Obrigada por ter me criado da melhor forma possível. Sempre grata e nunca irei esquecer da mãe que você foi", afirmou na legenda da publicação no Instagram. Maria recebeu apoio de algumas celebridades nos comentários.





"Muito amor em todas essas fotos. Um amor eterno", escreveu a jornalista Leilane Neubarth. "Todo meu amor e carinho", comentou o ator-mirim Ygor Marçal. Confira abaixo a homenagem:





Ainda nas publicações recentes, a filha de Glória respondeu se pretende seguir a carreira da mãe, descrevendo como "puro orgulho ser filha da maior repórter da televisão brasileira. "Pretendo seguir como atriz ou ativista. E trabalhar com movimentos para lutar pelos direitos de nós negros", afirmou nos stories da rede social.

"Os melhores conselhos da minha vida vieram da minha mãe. Tudo que minha mãe dizia sempre estava certo e me ajudava. Ela me deu o maior amor do mundo e eu sei que não acabou aqui. Ainda vou encontrar ela, minha maior inspiração", complementou.

