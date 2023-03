Reprodução Luciana Gimenez mostra barriga e comenta rumores de gravidez

A apresentadora Luciana Gimenez exibiu a barriga definida nesta quinta-feira (2) para evitar que internautas especulem que ela esteja grávida. A decisão partiu após a empresária de 53 anos achar que tinha fica "barriguda" no angulo de uma gravação.

"A gente luta aqui, né? Vai com o pé quebrado mesmo, né? Isso aqui tá amarrado onde está a fratura para a gente conseguir malhar. Não dá para esperar mais", explicou durante o vídeo. Luciana fraturou a perna durante um passeio de esqui em Aspen.

Sentada, a apresentadora abaixou o cós das calças para mostrar com detalhes a barriga magra. "Mostra que não estou barriguda, que só era a posição? Se não o povo vai falar que estou grávida, adoram falar que estou grávida", apontou.

Luciana Gimenez é mãe de Lucas Jagger, fruto do relacionamento com o cantor britânico Mick Jagger, e de Lorenzo Gabriel, filho do relacionamento com Marcelo de Carvalho.