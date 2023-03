Reprodução/TV Globo BBB 23: Big Boss trolla brothers com Big Fone

Big Boss acordou brincalhão nesta quinta-feira (2) e resolveu trolar os brothers e sisters do BBB 23 com o Big Fone.

Cansados da última festa, os confinados acordaram tarde e foi o momento perfeito para a produção despertar todo mundo.

O susto deles com o despertador do Big Boss 😂😂

Bora levantar meu povo, que hoje é dia de prova do líder!! #TeamLarSantos #BBB23

/Reprodução Globoplay pic.twitter.com/MRLoFVE2ii — Larissa Santos 🐙 (@larisantosbe) March 2, 2023

















Eles pegaram os participantes do susto ao iniciarem uma música instrumental na casa. E claro que gerou resultado nos mais desesperados.

Após o toque, Key Alves, MC Guimê, Aline Wirley e Domitila Barros correram para a área externa ficar de vigia.

Boninho poderia trolar eles e tocar o Big Fone igual no BBB 21, né? KKKKK #BBB23 pic.twitter.com/VMLBtPqP3C — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 2, 2023





