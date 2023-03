Reprodução/Instagram - 03.03.2023 Bianca Andrade foi influenciada por Anitta para fazer procedimento estético





Bianca Andrade mostrou que foi influenciada por Anitta e realizou o mesmo procedimento estético que a cantora no bumbum. Em postagens nos stories do Instagram, nesta quinta-feira (2), a influenciadora contou da indicação da intervenção que a cantora faz no corpo.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Anitta me indicou [o procedimento] no início do ano, quando viajamos juntas. Amiga, deu certo! [...] 'Mamycat' vai ficar com mais autoestima ainda", celebrou a ex-"BBB". Bianca viajou com Anitta para a França, onde curtiu a neve ainda na companhia das cantoras Lexa e Juliette e da influenciadora Vivi Wanderley.









Boca Rosa agradeceu a indicação e ainda avaliou: "Vou ficar maravilhosa igual você". A influenciadora, que foi internada para tratar uma crise de amigdalite no início de fevereiro, explicou que notou a diferença no corpo e no bumbum recentemente.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

"[Meu bumbum] sumiu nos últimos meses, olha que tenho treinado horrores. Vem aí", avaliou ao mostrar o procedimento em andamento, com marcações na área.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.