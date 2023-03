Reprodução/Instagram Maíra e Nigro recebem críticas após assumirem namoro: 'Responsabilidade afetiva'

O anúncio do namoro de Maíra Cardi e Thiago Nigro pegou os seguidores de surpresa. Apesar da felicidade, os internautas criticaram a falta de responsabilidade afetiva.

Leia também Após Nigro assumir namoro com Maira Cardi, ex do coach recebe apoio





Isso porque o coach de finanças conhecido como Primo Rico terminou um relacionamento de sete anos no começo deste ano.

Camila Ferreira passou a receber apoio da web pela situação, diferente do novo casal, que ganhou uma enxurrada de comentários na publicação.





"Ambos são adultos e respondem por si. Só fico triste em ver a descartabilidade de alguns relacionamentos, evidenciada pela velocidade na troca de uma pessoa por outra", opinou um; "Pode saber alguma coisa sobre finanças, mas nada sobre VALORES. Ambos sem empatia, sem responsabilidade emocional com a Camila, sem temor a Deus...", disse outra.

"Exposição desnecessária e precipitada tendo em vista o pouco tempo do anúncio do término do casamento dele! [...] Mas esta é apenas a opinião de uma fã decepcionada", comentou mais uma; "Fiquei com vontade de jogar o livro dele fora... Admirava ele como "marido respeitador", mas é isso meninas, esteja com ele na pobreza e veja ele com outra na riqueza", criticou outra.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.