A influenciadora Maíra Cardi usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira (1) para assumir o relacionamento com Thiago Nigro, conhecido como "O Primo Rico". O romance acontece após o fim do casamento com o ex-"BBB" Arthur Aguiar, oficializado no fim de 2022.

Pelo Instagram, a coach publicou fotos com o influenciador do mercado financeiro e explicou que "a admiração foi o ponto de partida" da relação. "Descobrimos que tínhamos valores e sonhos semelhantes, o que nos fez ter uma conexão muito forte desde o início", pontuou.





Maíra contou que ambos ainda estão se conhecendo, mas avaliou que eles se sentem "confiantes de ter uma conexão verdadeira e duradoura". "Sabemos que queremos construir uma vida juntos, compartilhando cada momento e enfrentando os desafios de mãos dadas", complementou.



Desde 2017, Cardi vivia um casamento marcado por idas e vindas com o ator Arthur Aguiar, apoiando fortemente o ex-companheiro até a vitória no "BBB 22". Os dois tiveram uma filha juntos, Sophia, de 4 anos.

