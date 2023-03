Reprodução/Instagram Thiago Nigro se manisfesta sobre fim do relacionamento com ex: 'Nunca fui casado'

Thiago Nigro resolveu usar as redes sociais para se pronunciar após o anúncio do namoro com Maíra Cardi .

O youtuber foi muito criticado por ter entrado em um relacionamento pouquíssimo tempo depois do término com Camila Ferreira, com quem ficou por sete anos.





Nos Stories do Instagram, o Primo Rico afirmou que não costuma expor a vida pessoal, mas com a viralização da notícia, sentiu necessidade de se explicar.

"Existe um ônus gigantesco em ser 'público'. Às vezes, as narrativas saem do controle e há pouco que você pode fazer. Não tinha chegado a hora de fazer o anúncio que fizemos hoje pela manhã, mas por bem, preferimos fazer - e que bom!", disse ele.

Em um novo texto, Thiago adicionou pontos importantes sobre o relacionamento. "Eu tinha um relacionamento, sim, e terminamos. Estando solteiro, iniciamos um relacionamento. Eu nunca fui casado - então não confundam minha situação para não tentarem me encaixar em regras bíblicas que não se enquadram no meu caso (que concordo). Mas sim, ainda sonho em casa diante de Deus um dia", listou ele.

