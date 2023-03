Reprodução/Instagram Camila, Cardi, Nigro e Arthur param de se seguir nas redes sociais

A novela entre Maíra Cardi, Thiago Nigro , Camila Ferreira e Arthur Aguiar ganha um novo capítulo a cada dia. Nesta quinta-feira (2) os internautas notaram diferenças nas redes sociais do quarteto.

Camila deixou de seguir o ex-namorado e a influenciadora no Instagram, porém, eles ainda a seguem.





Já Arthur, não está mais seguindo o Primo Rico no Instagram e, assim como Camila, o coach ainda mantém o follow no ex-BBB.

Na web, os internautas comentaram a troca de unfollow entre os ex-casais. "Vem aí: Camila e Arthur, o contra-ataque", brincou uma; "Eu também deixei de seguir todos, mas eles não me seguiam", disse outra; "Normal, né. Ninguém merece ter que ficar vendo isso", opinou uma terceira.

Vale lembrar que Thiago foi casado por alguns anos com Camila Ferreira e sempre ressaltou, através dos vídeos que publicava, que a ex-esposa foi uma pessoa muito importante para o crescimento na internet. O relacionamento acabou em janeiro desde ano.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.