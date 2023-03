Término recente

Thiago ganhou as mídias cerca de um mês atrás após anunciar o término com a ex-namorada Camila Ferreira no Instagram. No post, ele exaltou a mulher que o ajudou a construir o canal dele no Youtube.“Ela me viu chorar muitas vezes, viveu problemas no secreto por nós dois. Aconselhou por muito tempo e protegeu nosso relacionamento de pessoas, coisas, acontecimentos e fatos. A mulher que mais me fez feliz, a mulher que mais cuidou de mim, a mulher que mais me perdoou, a mulher que mais me aguentou. Por longos anos”, declarou o empresário.