Foto: Reprodução/Instagram Maíra Cardi nega rumores de traição no namoro com Thiago Nigro





A influenciadora Maíra Cardi, de 39 anos, recorreu às redes sociais para se pronunciar em relação aos boatos de traição que surgiram após Maíra assumir um relacionamento com o coach Thiago Negri.



Após o casal assumir o relacionamento, internautas passar a opinar de que os dois teriam sido infiéis com os antigos parceiros, Arthur Aguiar e Camila Ferreira, ex de Maíra e de Thiago Nigro, respectivamente.













"Essa nossa relação sempre foi transparente e é isso que eu quero construir com o respeito que eu tenho com vocês, quem eu sou, aonde eu estou. Eu devo muito a vocês e não será diferente daqui pra frente, apesar de o Thiago ser uma pessoa muito fora desse universo e não gostar - e eu, sim, vou respeitar o fato de ele não gostar - eu também não posso deixar de dar uma satisfação para vocês.", iniciou a influenciadora.

Maíra afirmou que não estava nos planos ter assumido o relacionamento tão rápido mas por serem pessoas públicas, os seguidores iriam descobrir. "Minha relação com ele acabou de começar, é muito, muito recente. A gente não queria ter postado ontem, não fazia planos disso. Queríamos postar daqui dois meses, queríamos respeitar o tempo para não machucar ninguém. Porém, somos pessoas públicas e as pessoas acabaram sabendo. Decidimos que deixar a narrativa na boca da fofoca seria ruim, afinal não devíamos nada a ninguém, não estávamos fazendo nada errado e estávamos, os dois, solteiros", disse ela.

A influenciadora afirmou que o ex, Arthur Aguiar, foi a primeira pessoa a saber do novo relacionamento. "Ele [Thiago] respeita muito ela [Camila], é uma mulher incrível que, de fato, merece respeito.Tanto Arthur, quanto ela, não merecem um grão de dúvida. A primeira pessoa, antes de todo mundo, a saber quando meu coração começou a sentir algo pelo Thiago foi o Arthur. Mandei uma mensagem para ele, com todo o respeito do mundo", afirmou ela.

Maíra finalizou afirmando que nunca iniciaria um relacionamento da forma que as pessoas acreditam, a partir de uma traição. "Não faria isso com outra mulher o que fizeram comigo, porque sei dessa dor. E não faria isso comigo, porque estaria construindo uma relação com uma base mentirosa. Não desejo isso para o meu pior inimigo. Quero, finalmente, deitar no meu travesseiro e ter a certeza de que a pessoa quer estar comigo porque quer. Isso é o que eu mais desejei a minha vida inteira", finalizou ela.