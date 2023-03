Reprodução / Instagram 17.02.2023 Anitta

Na noite da última quarta-feira (1) , Anitta mostrou que está enfrentando problemas com a gravadora dela, a Warner Music. A cantora respondeu diversos tweets de fças, que criticavam a produtora. Após a repercussão dos comentários, internautas levantaram a hashtag "Free Anitta" no Twitter.

Leia também Anitta usa figurino de Sabrina Sato para gravar clipe na Sapucaí

Um post de um fã que foi respondido, foi o seguinte:"Meu sonho é a Anitta sair da Warner, ir para uma gravadora que valorize ela e de quebra a primeira música que ela lançar ir para o top10 do global". A cantora escreveu: "Somos 2".

Anitta ainda disse, em resposta a outro fã, que pedia que a cantora pegasse o contrato, pagasse a multa e arranjasse uma gravadora que a valorizasse, que ela não consegue sair do acordo nem com multa: "Meu amor se tivesse uma multa pra pagar eu já tinha leiloado meus órgãos por mais caro que fosse pra sair fora. Mas infelizmente não tem. Quando a gente é novo e ainda não sabe muito tem que prestar muita atenção nas coisas que assina...se não pode passar a vida inteira pagando pelo erro".

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Deste modo, seguidores levantaram a hashtag "Free Anitta", que pedia com que a gravadora deixasse a cantora sair do contrato.





Meu Deus, @Anitta a gente te ama e vai torcer muito por você sempre. #FreeAnitta pic.twitter.com/T5DvNjYUxq — O Sincero no TT BBB 23 #BBB23 (@sinceronott) March 2, 2023









#FreeAnitta Vocês jamais poderiam fazer isso com ela, Warner 💔



pic.twitter.com/TbcWKzWXbz — This Is ANITTX (@thisisanittx) March 2, 2023





tô chegando warner, é hj q esse prédio cai #FreeAnitta pic.twitter.com/mlsGq9iUec — the first Brazilian (@Wall3111) March 2, 2023

















+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente