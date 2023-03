Reprodução/Lionsgate- 02.03.2023 Jena Malone interpretou Johanna Mason na franquia de filmes 'Jogos Vorazes'





A atriz Jena Malone afirmou que foi vítima de abuso sexual enquanto trabalhava na franquia de filmes de "Jogos Vorazes". A intérprete da personagem Johanna Mason contou que o crime ocorreu nos bastidores das gravações do último longa, lançado em 2015.

A declaração sobre o caso foi feita em uma postagem no Instagram, nesta quarta-feira (1). A atriz compartilhou uma foto da época das filmagens no interior da França e relatou os sentimentos por trás do clique, explicando que foi abusada por um colega de trabalho.





"Pedi ao motorista que me deixasse neste campo para que eu pudesse chorar e capturar este momento. Embora este tempo em Paris tenha sido extremamente difícil para mim, que estava passando por uma separação, também fui sexualmente agredida por alguém com quem trabalhei", pontuou.

Jena expôs que passou por uma "mistura turbulenta de emoções", já que lidou com o abuso enquanto estava "muito grata pelo projeto, pelas pessoas que me aproximei e pelo papel incrível que pude desempenhar". "Gostaria que isso não estivesse ligado a um evento tão traumático para mim, mas a vida real é assim, eu acho. Como equilibrar o caos com a beleza, mas estou pronta para superá-lo e recuperar a alegria e o sucesso que senti com o filme", avaliou.

"Tem sido difícil falar de 'Jogos Vorazes' e Johanna Mason sem sentir a nitidez deste momento, mas estou pronto para passar por isso e recuperar a alegria e a realização que senti. Muito amor para vocês, sobreviventes. O processo é tão lento e não linear. Quero dizer que estou aqui para quem precisa conversar e desabafar [...] Me envie uma mensagem privada se precisar de um espaço seguro para ser ouvido", complementou.



A atriz Willow Shields, que interpretou Primrose Everdeen na franquia, se solidarizou com o relato de Malone nos comentários da publicação. "Este post me deixou sem palavras. Entendo e espero que, embora o processo seja tão lento, você esteja bem", afirmou.







