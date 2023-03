Reprodução/Instagram - 1/3/2023 Fred e Gustavo se evitam na Globo





A Globo está tendo trabalho para concluir os compromissos da dupla Fred Nicácio e Gustavo Benedeti, eliminada através da "Semana Turbo" do "BBB 23". Nesta quarta-feira (1º), o clima pesou nos bastidores do Multishow, onde Nicácio e Gustavo participam de gravações e do programa "BBB - A Eliminação", com Ana Clara e Bruno de Lucca.



A coluna descobriu que os participantes pediram para evitar o encontro antes do programa de Ana Clara e Bruno de Lucca, causando alvoroço com a produção do canal. Cada um em um camarim, sem chance de conversa, e com a tensão no ar sobre o que poderia acontecer no programa, ao vivo, às 20h. Devido ao clima tenso, os dois vão participar do "BBB - A Eliminação" em blocos separados.

Leia também Eliminação de Fred Nicácio deixa BBB 23 fadado ao fracasso





Procurado pela coluna, o Multishow confirmou que o "BBB - A Eliminação" terá Fred e Gustavo em blocos diferentes. Fred Nicácio e Gustavo Benedeti eram aliados no "BBB 23", mas o médico descobriu que fazendeiro o traiu no jogo.

Além disso, Fred Nicácio apontou racismo religioso de Gustavo, Key Alves e Christian. “São três pessoas brancas falando sobre isso, então você vê que é além da intolerância religiosa. É racismo religioso”, disse Fred.

“Isso vai além da intolerância religiosa. É racismo religioso.” #BatePapoBBB pic.twitter.com/ZE6twmPXua — Fred Nicácio 🤴🏾 (@NicacioFred) March 1, 2023