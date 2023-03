Reprodução/Twitter Adeus cabelão! Filho de Ivete Sangalo surpreende ao mostrar novo visual na web

O filho de Ivete Sangalo pegou todos de surpresa ao aparecer com um novo visual! Após a maratona de Carnaval, Marcelo Sangalo, resolveu inovar e passar a tesoura nos fios.





Conhecido pelos cabelos longos iguais ao da mãe, o jovem resolveu renovar e apostou em um visual bem curtinho.

Ao som de 'Cria da Ivete', o herdeiro da cantora com Daniel Cady, publicou um vídeo da transformação e impressionou a web.

CRIA DA IVETE! Ao som do hit, Marcelo Sangalo passa a tesoura e mostra novo corte de cabelo pro público



pic.twitter.com/YbAv2VCrRz — Acesso Sangalo (@AcessoSangalo) March 1, 2023





Sempre muito comparado com a mãe, agora, os internautas comentaram a semelhança de Marcelo com o pai após a mudança.

de clone da mãe pra clone do pai — Carol Gomes (@acarolgomes_) March 1, 2023









Nossa, buguei. Era a cara de Ivete, agora tá a cara de Daniel 😂 — Juliana (@jully_freitas) March 1, 2023









grande ou curto continua lindo, mas eu amava grande. dorrrr pic.twitter.com/Wb1I83KNP0 — a tia doidja da malu (@cxbraall) March 1, 2023





