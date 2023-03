Reprodução/Instagram - 02.03.2023 Drika e André Marinho participaram do "Power Couple"





A ex-"Power Couple" Drika Marinho abriu um processo contra haters que atacam a família dela em uma rede social. A esposa do ex-"A Fazenda 14" André Marinho expôs o caso ao se solidarizar com Cintia Dicker, companheira do surfista Pedro Scooby, que prometeu ir à Justiça após a filha bebê receber mensagens de ódio .

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"O processo demora, mas vem. Entrei com uma ação contra o Facebook para liberar uns 'fakes' que falaram dos meus filhos, da minha família e que me perseguem há 3 anos", contou Drika, nos comentários de uma postagem da página "Subcelebrities", no Instagram.





A influenciadora explicou que, inicialmente, o processo não foi liberado na justiça e a equipe dela precisou agir novamente. "Os advogados precisaram entrar com um outra ação, alegando que esses perfis só foram criados para injúria e difamação, mandaram os ips até os horários que entraram na internet. Agora entramos com outra ação para pegar o telefone e identificação", explicou.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Marinho ainda reforçou a importância de agir contra os haters, já que observa no trabalho que "são muitos perfis criados só para isso", propagar ódio na web. "Tudo demora, não é barato, mas as pessoas precisam entender que internet não é terra sem lei. Nossa paz vale muito mais", complementou.

Reprodução/Instagram - 02.03.2023 Drika Marinho expõe processo contra haters









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.