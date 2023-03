Reprodução/Instagram - 19.02.2023 Anitta comentou rótulo de bêbada em festas





Anitta compartilhou nas redes sociais que participou da despedida de solteira da influenciadora Lele Pons, na madrugada desta quinta-feira (2). Os conteúdos publicados geraram comentários de que a cantora estaria alcoolizada e a artista rebateu, questionando a fama de que sempre estaria bêbada em festas.

"Por que todo mundo pensa que estou bêbada em todas as festas? Eu acordo 7h da manhã, o metabolismo dos 30 anos já não deixa mais beber nessa situação. Sou naturalmente agradável mesmo", avaliou Anitta no Twitter.





Um internauta provocou que a cantora estava "se achando", já que "ela mesma diz que é agradável" em festas. "Meu amor, é que realmente no quesito companhia para festa não tem melhor que eu, não. Sem falsa modéstia", rebateu.

A recente comemoração que participou aconteceu em Miami, nos Estados Unidos. Em registros divulgados pela artista e outras personalidades, Anitta aparece interagindo com strippers e participando de brincadeiras com preservativos.

