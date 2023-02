Reprodução/Instagram Tiago Ramos e Nadine viveram relacionamento em 2020





O ex-"A Fazenda 14" Tiago Ramos realizou uma transmissão ao vivo na madrugada desta segunda-feira (27), no Instagram. O influenciador apareceu expondo traições que viveu em um relacionamento e internautas apontaram que ele se referia a Nadine Gonçalves, mãe de Neymar.

Tiago namorou Nadine em 2020 e rumores sugeriram que eles haviam se reaproximado neste ano . "A santa do pau oco, que não está satisfeita com um, mas comigo foi satisfeita, né?", afirmou na live. Comentários surgiram analisando as críticas: "Está xingando a mãe do Neymar".





"Manda ela e ele vir falar comigo agora, pode gravar, estou nem aí. Traidora de merd*, gostava muito do jubileu e foi atrás de um cara que gosta de levar pelas costas", complementou. No Twitter, uma pessoa ainda analisou que Ramos estava "completamente alterado" enquanto criticava Nadine.

Confira abaixo trechos da transmissão ao vivo:

Tiago Ramos fez uma live nessa madrugada e decidiu expor sua ex nadine (mãe do neymar) 🔥🎡 pic.twitter.com/mXmv15dTum — Geocimar (@geocxmar) February 27, 2023









