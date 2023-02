Choro

Aline expressou a tristeza com Sarah em uma conversa com a sister, marcada por muitas lágrimas. A cantora analisou que não esperava que a traição de alguém próxima acontecesse "tão cedo", ao passo que a psicóloga pediu perdão pela atitude. "Fico me questionando porque, talvez, a gente não joga junta? Será que não é uma falha minha estar mais com você, com a galera?", lamentou, enquanto chorava com a colega de confinamento.