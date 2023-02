Entre música e ciúmes

O aspecto musical surge como um fio condutor dos embates de Sol, exibidos no projeto, que busca o sonho na área, mas ainda assim enxerga resistência do companheiro. José Loreto surge com um papel importante para esta trama, já que aparece como um personagem completamente diferente de "Pantanal". Lui Lorenzo faz com que a protagonista retorne à paixão da música, mas ainda assim é colocado para aumentar o ciúme na relação do casal.