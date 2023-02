Reprodução/ Instagram Tiago Ramos se encontra com Nadine

No último domingo (5), um amigo de Nadine e Tiago Ramos entregou um encontro de Nadine Tiago Ramos. O rapaz postou um foto com o ex-A Fazenda 14 e, logo depois, com a mãe de Neymar. Nadine e Tiago se relacionaram em 2020.

O amigo que se chama Geovane mostrou que estava com Tiago Ramos e, depois, publicou um registro com Nadine. Ele usa a mesma roupa em ambas as fotos, que parecem ter sido tiradas no mesmo local.

Nadine e Tiago se relacionaram por algums meses e depois terminaram. Mas, recentementem eles têm sido vistos juntos.

