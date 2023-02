Reprodução Entenda a polêmica entre Rodrigo Faro e Viih Tube

Uma cena do programa Hora do Faro exibida neste domingo (26) chamou atenção dos internautas após ter sido retirada do contexto. No vídeo que circula pela internet, o apresentador Rodrigo Faro é rude com uma funcionária dos ex-BBBs Viih Tube e Eliezer, que participaram do quadro "Deu a louca no Faro".



Rodrigo Faro foi extremamente rude com a funcionária da Viih Tube, ainda bem que ela não foi conivente com a situação e fez questão de defendê-la!



Na cena, Faro está na cozinha com o casal, quando a mulher entra no cômodo e entrega um buquê de flores a Viih Tube. Enquanto isso, a tela exibe o texto "admirador secreto".

O apresentador parece não gostar nada de ver a gravação sendo interrompida e dispara: "Legal que ela entra no meio da gravação...". Em seguida, começa a imitar a funcionária.

Enquanto Eliezer cai na gargalhada, Viih Tube parece incomodada com a imitação e chama a atenção de Rodrigo Faro. "Mas ela entrou porque provavelmente a sua equipe deu liberdade, porque a Ceni é muito educada", rebateu a youtuber.



Os três, então, pedem para Ceni se aproximar, e Faro dá um abraço nela.



Depois de a cena ter ido ao ar, o públicou criticou Rodrigo Faro pela grosseria. "Rodrigo Faro foi extremamente rude com a funcionária da Viih Tube, ainda bem que ela não foi conivente com a situação e fez questão de defendê-la!", disse uma internauta. "Coitada", afirmou outra. "Sem noção fazer isso com a pessoa", declarou mais uma.

O que muita gente não se ligou, no entanto, é que tudo não passou de um combinado entre Rodrigo Faro e Viih Tube para tirar Eliezer do sério...

Durante a visita do apresentador, toda vez que o futuro papai estivesse falando, Faro e Viih Tube deveriam bocejar, em outros momentos, interrompê-lo, e criar situações extremamente constrangedoras, como a que viralizou. O empresário também seria instigado, desde a sentir ciúmes da amada, até testar suas habilidades paternas.

Pois é, a cena nada mais era do que uma pegadinha para o quadro "Deu a louca no Faro".

