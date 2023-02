Desespero de Cara de Sapato

Todos os participantes do BBB 23 participaram da disputa, com exceção de Cara de Sapato. Isso porque o brother foi indicado ao Paredão por Sarah Aline, que atendeu o Big Fone no último sábado (25). Ao ficar sabendo que não poderia participar da prova, o lutador caiu no choro.