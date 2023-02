Reprodução Após The Voice Brasil, Fátima Bernardes substitui apresentador de reality show

Fátima Bernardes é a nova apresentadora The Voice Kids. A estreia do programa acontece em abril e será transmitido aos domingos.

A apresentadora substitui Márcio Garcia e notícia foi confirmada por ela no Altas Horas, no sábado (25). As gravações do reality musical devem começar até o fim de março.





Vale lembrar que Fátima esteve no comando do The Voice Brasil em 2022, que volta no segundo semestre deste ano.

"Estou muito feliz de saber que este processo está chegando de novo. O visual da noite já foi voltado a ter um tipo de apresentação mais de festa para o público, e agora é de tarde, com criança, e fico imaginando o que vamos preparar para este momento. Mas estou muito feliz mesmo", celebrou ela.

