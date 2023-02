Reprodução Empresária revelou em entrevista estar namorando André Caetano, com quem trabalhou nas eleições do ano passado

Babi Cruz, esposa do sambista Arlindo Cruz, se pronunciou nas redes sociais após receber ataques por assumir um novo relacionamento. Recentemente, ela revelou em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do portal Em Off, que está vivendo um romance com André Caetano, com quem trabalhou durante as eleições do ano passado, quando se candidatou a deputada estadual pelo Rio de Janeiro.



Primeiro, Babi repostou nos Stories uma publicação que falava sobre o assunto. "As mulheres pretas, quando doentes, geralmente são abandonadas. Eu já vivi e sei como é ser invalidada como ser humano por doença. Sofri violências raciais muito pesadas. Muitos amigos pretos passaram a não falar mais comigo na rua por causa da minha aparência. E também, o tratamento no relacionamento afetivo foi pesado e seguido de abandono. Ela está cuidando de seu companheiro e a sua vida continua".

Em seguida, ela compartilhou uma notícia do site Metrópoles publicada em julho do ano passado cujo título era "Esposa de Arlindo Cruz chora e diz ter perdido as esperanças: 'Acabou'". A matéria trazia falas da empresária durante entrevista ao canal Vipei, do YouTube. Na ocasião, Babi Cruz foi questionada sobre uma possível reversão do quadro de saúde de Arlindo.

"Não tenho! Absolutamente nenhuma [esperança]. Já tive muito, mas acabou. Agora é outra história [...], é dar qualidade de vida para ele, cuidar dele e é isso", disse, aos prantos.

Novo relacionamento

À coluna de Fábia Oliveira, a esposa de Arlindo Cruz deu detalhes sobre o relacionamento com André Caetano. "Eu conheci o André Caetano no momento da política. Ele foi um coordenador e nós estamos começando um relacionamento. Está na hora de pensar em mim. O Arlindo é a prioridade da minha vida, uma prioridade da minha família e, se eu vier a me relacionar com alguém, quem quer que seja, vai ter que ter o Arlindo como prioridade".

Atualmente, Arlindo Cruz lida com as sequelas de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) sofrido em 2017. Desde então, o cantor já chegou a passar por 17 cirurgias.



