Reprodução/Instagram Anitta para show para denunciar grupo que furtava em bloco no Rio

Anitta está apresentando o seu bloco no Rio de Janeiro neste sábado (25). A cantora precisou parar o show por conta de um roubo.

No trio, a artista pediu a ajuda do público e da guarda municipal para encontrar os infratores.





"Uma gangue deles aqui, eles vão andando vocês vão apontando. Atenção, Guarda Municipal, pode pegar. Roubou um rapaz que estava aqui e foram para lá", disse ela no microfone.

Anitta ainda fez questão de confirmar a situação. "Eu vi, não é o povo não. Ele roubou aqui e caminhou pra lá", declarou.





