Reprodução/Instagram Lincoln Senna recebe alta hospitalar

Neste sábado (25) Lincoln Senna recebeu alta hospitalar após ficar internado em estado grave com quadro de asteniamialgia e tosse produtiva evoluindo, com febre e secreção nasal escurecida, sinais de infecção respiratória alta, associada a presença de pneumomediastino posterior.

"O cantor Lincoln recebeu alta hospitalar na tarde deste sábado, 25 de fevereiro. O paciente respondeu bem ao tratamento e apresentou melhora significativa dos sintomas iniciais, com a infecção agora controlada. Lincoln continuará o tratamento ambulatorial, fisioterapia respiratória e medicação em casa", diz o comunicado.





No perfil do Instagram, o cantor apareceu em um vídeo na cama no hospital atualizando o seu estado de saúde.

"Vencemos! [...] Ficando melhor para que em breve a gente possa se encontrar daquele jeito que vocês já sabem, com muita alegria e música", disse ele.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.