Reprodução/Instagram - 24.02.2023 Marido de Rita Lee sobre internação da cantora: 'Está se fortalecendo'

O marido de Rita Lee (75), Roberto de Carvalho, voltou a se manifestar sobre a internação da cantora neste sábado (25). A artista, que anunciou a descoberta de um câncer de pulmão em 2021 e anunciou a remissão da doença em 2022, deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na última sexta.

"Gente, quero lhes informar que a Rita está bem, se fortalecendo, se recuperando. Sabe-se que sempre existirão exames de monitoramento e terapias a serem realizados, que resultarão eventualmente em internações, uma vez que se tem que lidar com a doença e os efeitos colaterais dos tratamentos. Agradecemos o tsunami de amor, carinho e positividade que temos recebido. Obrigado mesmo. E vamos em frente, e que as Grandes Luzes do Universo estejam nos guiando por todos os caminhos!", disse Carvalho em publicação no Instagram.

Ontem, ele já havia comunicado que "como qualquer pessoa que passou ou que passa por tratamento oncológico, internações para exames e avaliações podem ser necessárias". Roberto de Carvalho ainda agradeceu o carinho dos fãs e ressaltou a importância da privacidade diante do momento delicado.

