Reprodução/TV Globo William Bonner

No Instagram, nesta sexta-feira (24), William Bonner negou os boatos de que teria falecido e disse que foi motivado a se pronunciar após a filha de um colega lamentar a suposta morte do apresentador do Jornal Nacional, que tem 59 anos.

“Depois daquela fake de que eu teria dado entrada às pressas no hospital, agora tem a de que eu morri. Lamento muito desapontar os que, talvez, torcessem por isso, mas não rolou. Estou me sentindo bem e vou até fazer o Jornal Nacional agora”, declarou o jornalista.





Recentemente, uma cirurgia foi realizada em Bonner, que atualizou o público sobre o estado de saúde pelo Instagram e criticou a fake news que circulou sobre o assunto.

“Ninguém me procurou pra verificar a veracidade da fofoca antes de publicar o caça-cliques. Se tivessem feito isso, saberiam que, no dia 10 de fevereiro, passei por um procedimento de laparoscopia pra eliminar hérnias inguinais. E tudo ocorreu dentro do previsto pra casos assim.”, garantiu Bonner.









