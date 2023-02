Reprodução/Instagram Juliette revela causa da morte da avó: 'Não tinha problema de saúde'

Juliette voltou às redes sociais nesta tarde para comentar sobre a perda da avó Dona Maria, falecida na última quinta-feira (22). A cantora e campeã do BBB 21 revelou que a causa da morte foi infarto.



"Oi, apareci. Já tô em casa, fiquei sem entrar muito aqui esses dias. Fiquei mais com mainha, com a família, no meu lugar de filha, de neta", começou.

"Eu vi muita gente perguntando qual foi a causa da morte de vovó. Ela infartou, mas ela não tinha problema nenhum de saúde. Era super saudável, treinava todos os dias, muito mais que eu, dançava, nadava... Enfim, muito saudável".

"Papai do céu chamou, foi tudo muito rápido. Mas ela cumpriu a missão dela aqui, deixou coisas muito importantes pra toda a família: valores, integridade, honestidade e, principalmente, força, porque a 'veinha' era dura, era forte. E é isso que a gente vai levar. Acho que a maior lição que minha vó me trouxe nessa vida é o otimismo. Diante de todas as circunstâncias, ela estava ali, otimista, forte, não se entregava. E essa força e coragem eu vou levar no meu caminho até que a gente se reencontre", completou.

Pós-Carnaval com virose

Na sequência, Juliette contou que ficou doente após o Carnaval. Ela disse que passou mal e chegou a ser diagnosticada com virose. "Eu tinha acabado de chegar do Carnaval de Salvador e eu tinha um monte de coisa pra contar pra vocês. Eu tava muito eufórica, muito feliz, só que eu tava muito cansada, um cansaço fora do normal. Aí descansei um dia, muito enjoada, tonta, pressão baixando...", afirmou.

"Aí, no outro dia, aconteceu o negócio de vovó e eu passei muito mal, a pressão baixou muito, quase desmaio, enjoada de novo. Eu falei: 'Não, isso é emocional'. Só que eu não parei de passar mal, a viagem foi horrível", continuou.

"Eu cheguei ontem e dois médicos vieram me examinar. Eu tô com, como se fosse uma virose, muito desidratada. Tomei soro, medicação, tô com a barriga dolorida. Então vou ficar mais quietinha esses dias, de repouso, mas está tudo bem. Tem um monte de gente doente depois desse Carnaval. Mas eu nem bebi, bebi um dia só. Foi mais a correria mesmo, a imunidade baixou. E o emocional também...".

