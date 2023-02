Reprodução Carol Sampaio se casa no Rio com lista de convidados famosos; veja quem

A RP Carol Sampaio se casou na sexta-feira (24) e contou com uma lista de convidados super famosos. Ela trocou alianças com o chef Frederico Xavier na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

A cerimônia contou com mil convidados e a festa aconteceu em um dos camarotes do local, do qual Carol é sócia.





Para subir ao altar com o casal, a RP escolheu Thiago Martins, Thiaguinho, Marcelo Faria, Joaquim Lopes, Thayla Ayala, Cinthia Dicker, Paolla Oliveira, Mariana Ximenes, Rafa Brites, Ticiane Pinheiro, entre outros, como padrinhos de casamento.

No fim, o evento durou 11 horas e, após a maratona de Carnaval, os pombinhos vão esperar para comemorar a lua-de-mel.

Vale ressaltar que Carol e Frederico se casaram no civil em 15 de dezembro de 2022.





