Reprodução Brenda Paixão se desculpa após declaração polêmica sobre carnaval

A influenciadora Brenda Paixão publicou uma carta aberta se desculpando pela declaração polêmica sobre o carro alegórico que ilustra um demônio, parte do desfile da Acadêmicos do Salgueiro. Nesta quarta-feira (22), a campeã do "Power Couple" admitiu ter se deixado levar por emoções pessoais de um momento de fragilidade.

Na publicação, a influenciadora relatou estar sofrendo com ataques de ódio após ter criticado o carro alegórico.

"No fundo eu não quis atacar nenhum carnavalesco. Inclusive, peço perdão, do fundo meu coração. Eu não quis ofender ou tirar o mérito de quem trabalha o ano todo para fazer arte. Porque, sim, eu acho lindo demais todo esse espetáculo. Só que eu tô num momento muito frágil da minha vida, tanto por questões de relacionamento, mas principalmente por uma das pessoas que mais amo no mundo, estar na cama de um hospital, sofrendo muito, e quase partindo", lamentou.

Brenda, que vive um término conturbado com o ex-companheiro Matheus Sampaio, reconheceu a problemática da declaração e disse que não é a intenção dela justificar o erro.

"Em meio ao caos que vivemos nos últimos anos, a uma pandemia que matou milhares de pessoas, não sei vocês, mas quem tem me sustentado é Deus. A minha fé nele que não me deixa cair. Foi a minha fé nele, que operou vários milagres na minha vida, que talvez tenha me feito hoje, por tudo que estou vivendo, ficar chocada diante de uma imagem, e acabar falando coisas que eu nem sabia a real história. Um equívoco de ver algo que me remeteu a coisas ruins, me remeteu a morte".

"É exatamente isso que vem me entristecendo. Saber que a qualquer momento eu posso perder alguém que amo muito, sendo que a única coisa que tá me mantendo de pé, e com fé em um milagre, é algo totalmente ao contrário daquilo que vi em uma foto sem contexto. Eu não sou uma pessoa ruim. Eu não desejo o mal de absolutamente ninguém. Mas eu reconheço os meus erros. [...] Peço perdão, pois me deixei levar pelas emoções da minha vida pessoal. Já estou fazendo terapia, eu sei o quanto isso é importante para a evolução pessoal, e também aprender a lidar com as adversidades da vida", finalizou.

No fim de semana, Brenda Paixão fez parte da lista de famosos que criticaram o desfile da Salgueiro por levar na avenida uma ilustração do Demônio.

"Estou, sim [curtindo o Carnaval]. Mas isso não tira o meu amor por Jesus Cristo e, desculpa, não me faz achar normal aparecer na TV, essas coisas tão horrendas. Ao invés de usarem a influência para coisas boas, como faziam antigamente, em homenagear pessoas e culturas. Agora desfilar com essas imagens passa uma energia pesadíssima".