Reprodução/Instagram José Mayer é internado no Rio após "indisposição respiratória"

O ator José Mayer, de 73 anos, está internado na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, para a realização de exames, após uma ligeira indisposição respiratória, informou a assessoria de imprensa do artista por meio das redes sociais. Segundo a nota, ele se encontra respirando sem a necessidade de aparelhos e deve ter alta nos próximos dias.



Reprodução/Instagram Assessoria de José Mayer confirma internação do ator

"Em resposta às solicitações da imprensa, informamos que o ator José Mayer se encontra internado na Casa de Saúde São José para uma sequência de exames necessários após ligeira indisposição respiratória. O ator encontra-se com bom ânimo, respirando sem necessidade de aparelhos e, após a realização dos exames, tem alta já prevista para os próximos dias. Ele, que recentemente postou um agradecimento ao carinho dos fãs e amigos, renova sua gratidão a todos, mais uma vez", disseram.

A informação de que José Mayer estaria internado foi dada em primeira mão pelo jornalista Léo Dias em sua coluna no site Metrópoles. Fontes teriam informado ao colunista que o ator estaria no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da unidade hospitalar devido a um sangramento alveolar no pulmão. De acordo com o texto, o artista também teria passado por uma tomografia cujos resultados foram positivos.

A coluna destacou que a internação seria apenas por precaução, devido à idade e ao histórico de doenças do ator. Até o momento, a equipe de Mayer não deu mais detalhes sobre o quadro.

José Mayer está afastado da TV desde 2017, após denúncias de assédio.

