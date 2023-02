reprodução / Twitter Pocah

Pocah surpreendeu com ousadia no ensaio técnico de Carnaval da Grande Rio, neste domingo (12). A ex-BBB usou um biquíni metalizado, que não conseguiu cobrir direito a parte apropriada. Com isso, a cantora passou pela avenida exibindo os seios com apenas adesivos como cobertura.

Apesar do incidente com a roupa, a musa da escola de samba continuou a dançar com elegância ao longo da avenida, pronta caso seus seios aparecessem novamente. No final, o adesivo manteve-se firme e não permitiu a exposição total.





A cantora juntou-se a Paolla Oliveira, rainha de bateria da Grande Rio e outras musas, incluindo Yasmin Brunet, Monique Alfradique e Mileide Mihaile, durante o ensaio da agremiação.

A escola de samba Acadêmicos do Grande Rio está programada para desfilar neste fim de semana como parte do grupo especial das escolas de samba no Rio de Janeiro. A agremiação entrará na Marques de Sapucaí homenageando o cantor Zeca Pagodinho.

A musa @Pocah , tava pouco empolgada no ensaio técnico 🤫😅 pic.twitter.com/SiWyB0jqx2 — Voz do Samba 🥁 📰 (@vozdosamba_) February 13, 2023

