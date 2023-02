Feridas e sem roupa: famosas passam perrengue no Carnaval

Sequestro

Mais que perrengue! A atriz Jennifer Dias foi sequestrada após o ensaio técnico da Estação Primeira de Mangueira, no Rio de Janeiro. Homens encapuzados e armados sequestraram a artista quando ela estava chegando em casa. Jennifer foi obrigada a passar senhas de contas bancárias para os criminosos e foi largada em um lugar desconhecido. "Me deixaram em um lugar deserto e eu fui descendo andando. Me deixou muito desesperada. Consegui chegar no bar e ninguém acreditou que fui sequestrada [...] Estava chorando muito, quase não conseguia falar", desabafou ela no "Encontro com Patrícia Poeta".